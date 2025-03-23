شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة توقف نشاط شركتي الحمد وحورس لتداول الأوراق المالية لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (64) لسنة 2025 والمتضمن في مادته الأولى: "وقف نشاط شركة الحمد لتداول الأوراق المالية اختياريًا لمدة عام (العام الأول) اعتبارًا من قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 25 ديسمبر عام 2024، وفقًا لحكم المادة رقم (33) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992".

كما أصدرت هيئة الرقابة المالية، قرارًا رقم (23) لسنة 2025، والمتضمن في مادته الأولى: "وقف نشاط شركة حورس لتداول الأوراق المالية اختياريًا لمدة عام (العام الثالث والأخير) اعتبارًا من تاريخ الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 3 نوفمبر عام 2024، تنفيذًا لحكم المادة رقم (33) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992".

ونوهت الهيئة، إلى أن الشركة محظور استفادتها من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها بموجب قرار لجنة العضوية رقم (19) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 30/04/2020.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر يناير عام 2025، وبلغت 348 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 49.3 مليار جنيه، مقارنة بـ339 موافقة خلال شهر يناير من عام 2024 بقيمة مصـدرة قدرها 44.5 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات، وقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نموًا بنسبة 2.7%، 10.9%، على الترتيب.