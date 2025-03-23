شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 23- 3- 2025.. ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 مارس 2025 02:31 م

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 23 -3-2025، بالبنوك المصرية، فى ختام التعاملات، وسط تحرك نحو 3 قروش، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 163.2 جنيه للشراء 164.3جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 23-3-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

163.2 جنيه للشراء.

164.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

163.3 جنيه للشراء.

164.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

157.6 جنيه للشراء.

164.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

261.6 جنيه للشراء.

164.3 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

160.4 جنيه للشراء.

164.2 جنيه للبيع.



