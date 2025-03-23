سعر الريال القطرى اليوم الأحد 23-3-2025 فى ختام التعاملات

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الأحد، 23 مارس 2025 02:26 م

واصل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 23 مارس 2025 استقراره فى جميع البنوك المصرية.

وينشرموقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى على مدار اليوم فى جميع البنوك العاملة فى السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظى طوال اليوم، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخإذ قراراتهم حول سعر الريال القطرى.



وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.85جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.93جنيه للشراء.

13.90جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.93جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.91جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.82جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.