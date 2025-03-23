شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل سجلت72.16 دولار لخام برنت و68.28 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأحد الموافق 23-3-2025.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية انخفضت أسعار البترول العالمية اليوم الأحد، ويأتي ذلك عقب عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي ومسئولين تنفيذيين بشركات النفط من ضمنهم رئيس شركة شيفرون الذى طلب من الرئيس الأمريكي مهلة أخرى تصل إلى 30 يوماً قبل وقف عمليات الشركة في فنزويلا ، وأن هناك مسئولون أمريكيون أبلغوأ الشركة بأنها ستحصل على مزيد من الوقت لإنهاء عملياتها.

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت72.16 دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.28دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 74.12دولار للبرميل.



WhatsApp Image 2025-03-23 at 1.33.18 PM



