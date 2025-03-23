شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 31899 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 39687 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 14036 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 8997 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 12417 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 3371 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.78% ليصل إلى مستوى 11330 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، وبي اي جي للتجارة والاستثمار، والدولية للأسمدة والكيماويات، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والدولية للمحاصيل الزراعية، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس.

كما أعلنت إدارة البورصة، تسوية (استرداد) عدد 5 آلاف وثيقة يوم الخميس الماضي، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 1.890 مليون وثيقة بدلا من 1.895 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى داخليين بشركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وحق اكتتاب شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو-3، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى عدد 1.5 مليون سهم، 50 ألف سهم، 2500 سهم، 200 ألف سهم، 1770 سهم، 267 ألف سهم، 400 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 67 سهمًا.

فيما باع مساهم رئيسي بشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 5.61 مليون سهم، وباع داخليين بشركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير عدد 1.5 مليون سهم، 16 ألف سهم، 2500 سهم، على الترتيب.

أعلنت شركتا جدوى للتنمية الصناعية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، والدولية للتأجير التمويلي-انكوليس، شراء أسهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، إذ اشترت الأولى 120 ألف سهم، والثانية 4 ملايين سهم.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحققت شركة دايس للملابس الجاهزة، مبيعات بلغت 5.8 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 3.4 مليار جنيه خلال عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد ضريبة الدخل 900.9 مليون جنيه مقارنة مع 450.7 مليون جنيه.

وحققت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، إيرادات بلغت 166.5 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 162.1 مليون جنيه خلال عام 2024، بنسبة نمو سنوي 2.69%، وبلغ صافي الربح بعد ضريبة الدخل 33.3 مليون جنيه مقارنة مع 32.5 مليون جنيه، بنسبة نمو سنوي 2.48%.

وحققت شركة مستشفى كليوباترا، إيرادات نشاط بلغت 2.1 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 1.4 مليار جنيه خلال عام 2024، بنسبة نمو سنوي 50%، وبلغ صافي الربح بعد ضريبة الدخل 412 مليون جنيه مقارنة مع 262.5 مليون جنيه، بنسبة نمو سنوي 57%.

وحققت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، إيرادات بلغت 88.5 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 3.7 مليون جنيه خلال عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد ضريبة الدخل 4 ملايين جنيه مقارنة مع 2.2 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير، تعاقدها على تنفيذ حفر ودك وتسوية بمشروع Grading A1 برأس الحكمة بقيمة 35 مليون جنيه.



