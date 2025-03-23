شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 23-3-2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 23 مارس 2025 في جميع البنوك المصرية.

وينشر الخليج 365 تغطية لأسعار صرف الريال القطري فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الريال القطرى ، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم الأحد لضمان دقة المعلومات حول سعر الريال القطرى.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.85جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.93جنيه للشراء.

13.90جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.93جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.91جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.82جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.



