شكرا لقرائتكم خبر عن 280 ألف طن رسالة غذائية مصدرة بزيادة 60 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 11 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 15 – 21 مارس، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 65 مأمورية رقابية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 13 مصنعًا بعموم الجمهورية.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 53 زيارة، وتم تسجيل 3 منشآت وجاري إدراج 2 منشأة بالقائمة المعتمدة، وأصدرت الإدارة 3821 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1764 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5320 رسالة بنحو 280 ألف طن بزيادة بلغت 60 ألف طن عن الأسبوع الأسبق لعدد 1545 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 580 صنف من خضراوات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

ومازالت البطاطس تتصدر قائمة الخضراوات المصرية المصدرة بواقع 57 ألف طن، تليها خضراوات مشكلة مجمدة وفاصوليا بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن لكل منها، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 72 صنف بنحو 100 ألف طن.

وما زالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 65 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 18 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 3 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 34 صنف بنحو 86 ألف طن.

ومثلت السعودية والسودان وروسيا وهولندا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 186 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول الأسبوع الماضي في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 800 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 730 رسالة، ثم ميناء الاسكندرية بإجمالي 720 رسالة.



وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للتصدير مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة، تم إصدار 1025 شهادة صحية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1850 رسالة بنحو 334 ألف طن لعدد 853 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 240 صنف من قمح، زيوت متنوعة وفول الصويا ، ومثلت أوكرانيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي تليها رومانيا، روسيا وأمريكا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 568 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 340 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 280 رسالة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية التي تم الإفراج عنها تحت التحفظ – إفراج مؤقت – 959 رسالة، وعدد الرسائل التي تم الإفراج عنها بمنظومة الإفراج السريع 382 رسالة، وعدد الرسائل التي تم إجراء محضر إثبات حالة أثناء تنفيذ قرار لجنة التظلمات 54 رسالة، فيما بلغ عدد مستوردي الأغذية الذين صدر لهم ترخيص استيراد 101 مستورد.



وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 108 منتجًا و13 شركة ونفذت 2 زيارة رقابية، كما فحصت الإدارة 345 منتج جديد، وأصدرت 10 شهادات بيع حر.



ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 4 زيارات لمواقع تخزين القمح، كما تم تنفيذ 8 زيارات تفتيش على مضارب الأرز.

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 272 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الاسكندرية، الغربية، الدقهلية، أسوان، كفر الشيخ، الغردقة ، الوادي الجديد ومدينة الشروق، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.



وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 51 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء في محافظات القاهرة، الجيزة، البحيرة، الاسكندرية، أسيوط، الفيوم، البحر الأحمر، جنوب سيناء، الشرقية، الغربية، دمياط، القليوبية، المنوفية وكفر الشيخ.



وبناءً على تلك المأموريات الرقابية فقد تم تسجيل 4 فروع جديدة خلال الأسبوع ليصل عدد السلاسل المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء 1949 فرع لعدد 48 سلسلة تجارية.



وتم تسجيل 583 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 562 معاينة، فيما استوفت 391 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.



ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 25 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، الاسكندرية، القليوبية، كفر الشيخ، المنوفية، الغربية والبحر الأحمر.



وتم تسجيل 7 منشآت تخزينية خلال الأسبوع الماضي ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المسجلة بالهيئة إلى 1265 مخزنًا.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إجراءات الإفراج تحت التحفظ مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة التي تستوجب ضرورة قيام كافة المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الهيئة، فقد بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل 45 منشأة، ليصل إجمالي عدد المنشآت إلى 1363 منشأة، كما أصدرت الهيئة 812 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة ، والتحفظ على 151 رسالة غذائية واردة خلال الأسبوع الماضي.



وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 15 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات المنوفية، الدقهلية، البحيرة، الفيوم، القليوبيةن الاسماعيلية والغربية.



وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 67 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الاسكندرية، الأقصر وأسوان.ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 13 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الدقهلية، القليوبية وقنا.وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 432 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.



وأجرت الإدارة العامة للمجازر 16 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 58 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.



وأصدرت الإدارة 21 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

كما نفذت الإدارة حملات على بعض المجازر في بعض أحياء محافظات الجيزة، الاسماعيلية والقليوبية وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء وانتاج غذاء آمن.



ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 14 مأمورية رقابية على المنشآت الخاصة بتصنيع المواد الملامسة للغذاء، مثل البلاستيك والزجاج والمعادن والمطاط والكرتون والورق والخزف وغيرها، في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية وبور سعيد، وقد تم تسجيل عدد 7 منشآت جديدة ليصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 633 منشأة.



ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 26 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز، وتم تسجيل 42 مراكب/ سفن الصيد ، وتجديد تسجيل 2 مصنع أسماك بحرية.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

ومع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وجه الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء جميع مديري فروع الهيئة بتشديد الرقابة المحكمة على المنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 18 حملة تفتيشية موسعة على 110 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط نصف طن دواجن منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، 300 كجم لحوم منتهية الصلاحية.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 30 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، وبناءً على تلك التوجيهات تم تسجيل 9 منشآت غذائية.



وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 1 طن ونصف (مخبوزات، ألبان، عطارة)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.



كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.



ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 14 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 74 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (ميت غمر، دكرنس، طلخا، السنبلاوين، سندوب، المنصورة)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة وأخرى يبدو عليها تغير في الخواص الطبيعية.



وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ويبدو عليها علامات الفساد، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.



وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ 4 حملات تفتيشية حيث تم المرور على 31 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 1 محضر إعدام لكمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الوادي الجديد 4 حملات تفتيشية على عدد 12 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.