شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف فى سعر الذهب اليوم الأحد بقيمة 5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعًا طفيفًا اليوم الأحد، حيث انخفضت بمقدار 5 جنيهات فقط، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن شعبة الذهب.

سعر الذهب في مصر



سعر الذهب عيار 24 يسجل 4886 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 يسجل 4275 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 يسجل 3664 جنيها.

وجاء هذا التراجع في ظل تذبذب الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، وتأثرها بالعوامل الاقتصادية العالمية.

ووفقًا للبيان الصادر من شعبة الذهب، فقد سجل سعر الذهب عيار 24 مبلغ 4886 جنيهًا، بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 مبلغ 4275 جنيهًا. أما سعر الذهب عيار 18، فقد سجل 3664 جنيهًا.

ويأتي هذا التراجع الطفيف في أسعار الذهب بعد أيام من الاستقرار النسبي الذي شهدته الأسواق، حيث يتأثر سعر الذهب بشكل كبير بالتغيرات في أسعار العملات العالمية، خاصة الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي تؤثر على حركة المعدن النفيس.

ويعتبر الذهب أحد أهم أدوات الاستثمار الآمنة، خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية، حيث يلجأ إليه المستثمرون كملاذ آمن لحماية أموالهم من التقلبات الحادة في الأسواق المالية.

ويُتوقع أن تشهد أسعار الذهب مزيدًا من التقلبات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تطور الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتباين التوقعات بشأن السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى.

يذكر أن أسعار الذهب في مصر تتأثر أيضًا بالعوامل المحلية، مثل الطلب والعرض في السوق المحلي، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج والتصنيع.