شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 22-3-2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ4275 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر حركة الذهب فى مصر بالمؤشرات الاقتصادية العالمية وسط متابعة مستمرة لتحركات الفائدة والتضخم، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت، حيث ساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.



- سعر الذهب اليوم

- سعر الذهب عيار 24 يسجل 4886 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 يسجل 4275 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 يسجل 3664 جنيها.

- الجنيه الذهب 34200 جنيه.



ويؤثر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في مدى تأثر السوق المحلية بتغيرات الفائدة الأمريكية، حيث إن أي ارتفاع في قيمة الدولار قد يحد من تأثير تراجع الذهب عالميًا، والعكس صحيح.

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.