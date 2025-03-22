شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط عيار 24.. تطورات سعر الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع الهبوط في سعر الذهب في مصر اليوم السبت بحوالي 10 جنيهات لجميع الأعيرة الذهبية المتداولة في السوق المصرية، سجلت جميع الأسعار حالة من الاستقرار خلال التعاملات المسائية..

وفقًا لأحدث التحديثات، بلغت أسعار الذهب في مصر:

- عيار 24: 4891 جنيهًا.

- عيار 21: 4280 جنيهًا.

- عيار 18: 3669 جنيهًا.

- عيار 14: 2853 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34240 جنيهًا.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 4285 جنيها للجرام ليتداول في التعاملات لمسائية عند المستوى 4280 جنيها للجرام، وذلك بعد ان انخفض يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 4280 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4290 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3%، ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3057 دولارًا للأونصة. هذا الارتفاع يأتي على الرغم من انخفاض السعر خلال آخر جلستين من الأسبوع.

وأبقي البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25%-4.50%، كما كان متوقعًا في الأسواق على نطاق واسع. ومع ذلك، أظهرت توقعات أعضاء البنك الفيدرالي خفضين للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2025.