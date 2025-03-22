شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 22-3-2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ 3664 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم، حالة من الاستقرار و يأتي هذا الاستقرار وسط ترقب الأسواق لحركة البورصة العالمية وتأثيراتها المحتملة على الأسعار المحلية. ويرجع ثبات الأسعار إلى استقرار سعر الأوقية عالميًا، إلى جانب استقرار سعر الصرف وعوامل العرض والطلب في السوق المحلية وفقا لآخر تحديثات.



وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.



- سعر الذهب اليوم



- سعر الذهب عيار 24 يسجل 4886 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 يسجل 4275 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 يسجل 3664 جنيها.

- الجنيه الذهب 34200 جنيه.

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.