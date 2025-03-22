شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات سعر الذهب اليوم بعد انخفاض عيار 21 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن تراجع سعر الذهب في مصر اليوم السبت، حيث سجل انخفاضًا بحوالي 10 جنيهات لجميع الأعيرة الذهبية المتداولة في السوق المصرية، تثار تساؤلات حول توقعات سوق الذهب خلال الساعات المقبلة، وتشير توقعات شعبة الذهب إلى حالة من الاستقرار قرب المستويات الحالية وإذا حدث تغير يكون في حدود 10 إلى 20 جنيهًا.

وفقًا لأحدث التحديثات، بلغت أسعار الذهب في مصر:

- عيار 24: 4891 جنيهًا.

- عيار 21: 4280 جنيهًا.

- عيار 18: 3669 جنيهًا.

- عيار 14: 2853 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34240 جنيهًا.

يأخذ السوق بعض الراحة على شكل عمليات جني الأرباح عند هذه المستويات، بينما لا يزال الطلب مستمر على الذهب كملاذ آمن سواءً بسبب المخاوف التجارية أو المخاطر الجيوسياسية والتي تظل هي المحرك الرئيسي لارتفاع الذهب.

في السياق ذاته، سجل سعر الذهب العالمي ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3%، ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3057 دولارًا للأونصة. هذا الارتفاع يأتي على الرغم من انخفاض السعر خلال آخر جلستين من الأسبوع.

يُذكر أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25%-4.50%، كما كان متوقعًا في الأسواق على نطاق واسع. ومع ذلك، أظهرت توقعات أعضاء البنك الفيدرالي خفضين للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2025.

أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع في التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 14 مارس ليسجل ارتفاع للتدفقات للأسبوع السابع على التوالي، ليصل اجمالي التدفقات إلى 32.7 طن ذهب.