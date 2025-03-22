شكرا لقرائتكم خبر عن مع إجازة الصاغة.. اعرف تطورات سعر الذهب اليوم فى التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسواق الذهب في مصر تراجعًا في الأسعار اليوم السبت، حيث انخفضت قيمتها بنحو 10 جنيهات لجميع الأعيرة المتداولة محليًا، وذلك مع إغلاق البورصة العالمية للذهب، وتتطور حركة الذهب صعودًا وهبوطًا في مصر بواقع 15 إلى 30 جنيهًا مع عوامل العرض والطلب بالتزامن مع الإجازة.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24: 4891 جنيهًا.

- عيار 21: 4280 جنيهًا.

- عيار 18: 3669 جنيهًا.

- عيار 14: 2853 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34240 جنيهًا.

على الصعيد العالمي، حقق سعر الذهب ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي، ليحقق بذلك زيادة للأسبوع الثالث على التوالي، رغم تراجعه في الجلستين الأخيرتين بعد وصوله إلى أعلى مستوى تاريخي. وارتفع سعر أونصة الذهب بنسبة 1.3% خلال الأسبوع، مسجلًا أعلى سعر عند 3057 دولارًا للأونصة، حيث بدأ الأسبوع عند 2988 دولارًا، واختتم عند 3023 دولارًا للأونصة.

وفي سياق آخر، قرر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك في نطاق 4.25%-4.50%، كما كان متوقعًا في الأسواق خلال اجتماعه الثاني لهذا العام يوم الأربعاء الماضي، وأظهرت توقعات أعضاء البنك احتمالية خفض أسعار الفائدة مرتين بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2025

ويرجع قرار البنك الفيدرالي إلى حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية واستمرار قوة سوق العمل واستمرار التضخم إلى عدم وجود شعور بالاستعجال لتغيير السياسة النقدية.