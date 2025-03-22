شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الجنيه الاسترلينى اليوم السبت 22-3-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ أسماء أمينالسبت، 22 مارس 2025 03:00 م
استقر سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك المصرية العاملة فى المصرى فى نهاية اليوم السبت 22-3-5 ،ليسجل فى البنك المركزي 65.39 جنيه للشراء، و65.59 جنيه للبيع. وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 65.35 جنيه للشراء، 65.87 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الجنيه الاسترليني.
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
65.35 جنيه للشراء
65.87 جنيه للبيع.
65.42 جنيه للشراء.
65.88 جنيه للبيع
65.45 جنيه للشراء.
65.98 جنيه للبيع.
65.40 جنيه للشراء
65.87 جنيه للبيع
65.40 جنيه للشراء
65.87 جنيه للبيع
65.67 جنيه للشراء
66 جنيه للبيع
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