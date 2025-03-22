شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الأسمنت اليوم السبت 22-3-2025.. بكم الطن؟ والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الأسمنت اليوم السبت 22-3-2025 فى الأسواق وعند الموزعين بمختلف محافظات الجمهورية وبلغ متوسط سعر الطن 3 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 3000-3350 جنيها حسب نوع الشركة.

وكشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرار سعر الأسمنت بعد زيادة تراوحت من 30 جنيها إلى 100 جنيه بالأسواق لكل طن، وحسب الشركات ونوعية المنتج.

وارتفعت صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر 3 سنوات من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو 44%، وإلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، وإلى 780 مليون دولار خلال أول 10 شهور من عام 2024 بنسبة نمو 12%، وبلغت عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة.