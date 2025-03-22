شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الذهب يتراجع لـ34240 جنيهًا بعد هبوط سعر الذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم السبت، حيث سجل انخفاضًا بحوالي 10 جنيهات لجميع الأعيرة الذهبية المتداولة في السوق المصري. هذا التراجع يأتي مع إغلاق البورصة العالمية للذهب اليوم.

وفقًا لأحدث التحديثات، بلغت أسعار الذهب في مصر:

- عيار 24: 4891 جنيهًا.

- عيار 21: 4280 جنيهًا.

- عيار 18: 3669 جنيهًا.

- عيار 14: 2853 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34240 جنيهًا.

في السياق ذاته، سجل سعر الذهب العالمي ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3%، ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3057 دولارًا للأونصة. هذا الارتفاع يأتي على الرغم من انخفاض السعر خلال آخر جلستين من الأسبوع.

يُذكر أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25%-4.50%، كما كان متوقعًا في الأسواق على نطاق واسع. ومع ذلك، أظهرت توقعات أعضاء البنك الفيدرالي خفضين للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2025.