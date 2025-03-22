شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: متحف الفن الإسلامى بحالة جيدة ولم يتأثر بكسر ماسورة المياه العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن متحف الفن الإسلامي بمنطقة باب الخلق في حالة جيدة من الحفظ، ولم يتأثر من المياه التي غمرت شارع بورسعيد نتيجة كسر ماسورة المياه العمومية للشارع.

وأوضح أنه فور انفجار ماسورة المياه قام، على الفور، المجلس الأعلى للآثار باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة نحو فصل الكهرباء والمياه عن المتحف وإغلاقه أمام الزيارة لحين الانتهاء من أعمال شفط المياه من الشارع والتي تقوم بها محافظة القاهرة والجهات المعنية.

وأكد رئيس قطاع المتاحف، أن المتحف آمن تماما ولم تصل إليه المياه، حيث انحسرت في منطفة انتظار السيارات الخاصة به في الشارع، ولم تمتد إلى داخل المتحف.

وأشار إلى أن المتحف سوف يفتح أبوابه غدا الأحد الموافق 23 مارس 2025، ويستأنف استقبال زائريه بشكل طبيعي خلال ساعات العمل الرسمية.