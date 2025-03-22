شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 22 مارس 2025 فى سلطنة عمان عيار 24 بـ 37.325 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم السبت، استقرارا نسبيا في سلطنة عمان وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية، حيث سجل عيار 21 سعر 37.325 ريال للجرام.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

عيار 24 سجل 37.325 ريال

عيار 22 سجل 34.225 ريال

عيار 21 سجل 32.675 ريال

عيار 18 سجل 28.000 ريال

عيار 14 سجل 21.775 ريال

عيار 12 سجل 18.675 ريال

الاونصة1161.200 ريال

الجنيه الذهب261.325 ريال

الأونصة بالدولار3023.18 دولار

ويكتسب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

ويسعى ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.