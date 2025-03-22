شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 22-3-2025 فى البحرين.. عيار 18 بـ27.275 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالسبت، 22 مارس 2025 10:00 ص
تعكس أسعار الذهب في البحرين، تطورات السوق العالمي، حيث يواصل المستثمرون متابعة حركة المعدن النفيس في البورصات الدولية، وسط ترقب للبيانات الاقتصادية المؤثرة على قرارات الفيدرالي الأمريكي.أسعار الذهب في البحرين
عيار 24 سجل 36.375 دينار
عيار 22 سجل 33.325 دينار
عيار 21 سجل 31.825 دينار
عيار 18 سجل 27.275 دينار
عيار 14 سجل 21.225 دينار
عيار 12 سجل 18.175 دينار
الاونصة 1131.075 دينار
الجنيه الذهب 254.550 دينار
الأونصة بالدولار 3008.15 دولار
ويهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز