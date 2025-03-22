شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 22-3-2025 فى البحرين.. عيار 18 بـ27.275 دينار والان مع تفاصيل الخبر

تعكس أسعار الذهب في البحرين، تطورات السوق العالمي، حيث يواصل المستثمرون متابعة حركة المعدن النفيس في البورصات الدولية، وسط ترقب للبيانات الاقتصادية المؤثرة على قرارات الفيدرالي الأمريكي.

أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 36.375 دينار

عيار 22 سجل 33.325 دينار

عيار 21 سجل 31.825 دينار

عيار 18 سجل 27.275 دينار

عيار 14 سجل 21.225 دينار

عيار 12 سجل 18.175 دينار

الاونصة 1131.075 دينار

الجنيه الذهب 254.550 دينار



الأونصة بالدولار 3008.15 دولار

ويهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.