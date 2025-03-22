شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات سعر الذهب اليوم 22 مارس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما هي توقعات سعر الذهب اليوم في السوق المصرية، خلال تعاملات يوم السبت الموافق 22 مارس 2025، حيث تشير توقعات الذهب إلي امكانية صعود الذهب بحوالي 10 جنيهات وفي حالة حدوث تراجع سيكون 20 جنيهاً.



أسعار الذهب في مصر اليوم

- عيار 24: 4903 جنيهات.

- عيار 21: 4290 جنيهًا.

- عيار 18: 3677 جنيهًا.

- عيار 14: 2860 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34320 جنيهًا



الذهب العالمي

تراجع سعر الذهب العالمي بسبب تعافي مستويات الدولار وعمليات البيع لجني الأرباح وذلك بعد أن سجل مستوى تاريخي جديد خلال تداولات الأمس، بينما يظل الاتجاه العام صاعد في ظل التخوفات من تباطؤ النمو في الاقتصاد الأمريكي بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية الحالية.

انخفض سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم بدعم من تراجع سعر الذهب العالمي، وذلك بعد أن فشل السعر في الاستمرار في الصعود واختراق المنطقة السعرية الحالية، ولكن يبقى الاتجاه العام صاعد بالنسبة لسعر الذهب المحلي.

تراجع سعر الذهب العالمي من أعلى مستوى تاريخي عند 3057 دولار للأونصة، ليصل اليوم إلى المستوى 3021 دولار للأونصة حيث بدأ مؤشر الزخم يظهر علامات على البيع بعد فترة من التشبع بالشراء، وهو ما قد يدفع السعر إلى المستوى 3000 دولار للأونصة.