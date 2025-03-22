شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزى للمحاسبات" يوصي الدلتا للسكر بتصريف مخزون إنتاج تام بـ4.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، شركة الدلتا للسكر، بتصريف المخزون من الإنتاج التام، والذي بلغ 4.3 مليار جنيه في 31 ديسمبر عام 2024 مقابل نحو 844 مليون جنيه خلال العام السابق بفرق قدره 3.356 مليار جنيه بنسبة زيادة 409%، لما لذلك من أثر على نتائج أعمال الشركة.

كما أوصى الجهاز، في تقرير مراجعة القوائم المالية لشركة الدلتا للسكر في الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، بالتوسع في الزراعات التقليدية وترشيد النفقات لما لذلك من أثر على القوائم المالية.

يأتي هذا بعدما لاحظ الجهاز زيادة تكلفة إنتاج السكر الأبيض بنسبة 60.3%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة توريدات الزراعة الآلية عن الزراعة التقليدية بنسبة 57.37%، والتي بلغت نحو 29% من كمية البنجر المورد، وما ارتبط بذلك انخفاض ناتج السكر ونسبة الحلاوة وارتفاع كمية البنجر اللازمة لاستخراج طن السكر من 7 أطنان من الزراعة التقليدية إلى 9 أطنان من الزراعة الآلية، وكذلك ارتفاع تكلفة الأجور بنسبة 42.6%، وكذلك ارتفاع تكلفة الخدمات الرئيسية بنسبة 66.7%.

في نفس الصدد أشار الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى ضرورة زيادة المساحات للزراعات التقليدية، وذلك بعدما استمر انخفاض المساحة المنزرعة من الزراعة التقليدية لتصل إلى 86 ألف فدان عن موسم 2023/2024 مقابل 94 ألف فدان عن الموسم السابق بنقص قدره 8 آلاف فدان، ومقابل 104 آلاف فدان في موسم 2021/2022، وكذلك انخفاض متوسط إنتاجية الفدان من الزراعات التقليدية عن موسم 2023/2024 ليصل إلى 18.6 طن للفدان بانخفاض 2.5 طن للفدان.

في سياق متصل أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، بتحديد أسباب تحمل شركة الدلتا للسكر بنحو 14.5 مليون جنيه قيمة التقاوي للعروة المبكرة لموردي الزراعات الآلية، رغم ارتفاع سعر البنجر لتلك الزراعات، رغم أن العقود مع الموردين محدد بها تاريخ الزراعة والتوريد، وتم النص فيها على تحملهم كامل ثمن التقاوي، مطالبًا بضرورة الالتزام بالعقود حفاظًا على حقوق الشركة.

أوصى الجهاز، بدراسة أسباب انخفاض كمية البنجر المورد والعمل على زيادتها وبيع المنتجات بأفضل الأسعار لما لذلك من أثر على الربحية، وذلك بعدما رصد الجهاز انخفاض نسبة مجمل الربح إلى المبيعات خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر عام 2024 بنحو 21% مقابل نحو 23% عن نفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض كمية مبيعات السكر عن ذات الفترة بنسبة 57.4% عن الفترة المماثلة، وبلغت كمية المبيعات نحو 158.7 ألف طن مقابل 372.4 ألف طن، وكذلك انخفاض متوسط بيع كلًا من العلف والمولاس بنحو 16.5%، و12%، على الترتيب.