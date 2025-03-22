شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 22 -3-2025 في الإمارات..عيار 18 بـ275.5 درهم والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب اليوم فى الإمارات، تغيرًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة، يأتي ذلك في ظل متابعة السوق المحلية للعوامل الاقتصادية العالمية التي تؤثر على المعدن النفيس.

ومع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، يحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية.

سعر الذهب في الإمارات

عيار 24 سجل 362.25 درهم



عيار 22 سجل 335.25 درهم

عيار 21 سجل 321.50 درهم

عيار 18 سجل 275.50 درهم

عيار 14 سجل 213.25 درهم

عيار 12 سجل 182.75 درهم

الاونصة 11267.25 درهم

الجنيه الذهب 2572.00 درهم

الأونصة بالدولار 3005.83 دولار



ويهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.



كما طرح ترامب خططًا لفرض سلسلة من الرسوم الجمركية الأمريكية، شملت رسومًا موحدة بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ في فبراير، إلى جانب تعريفات متبادلة وقطاعية من المقرر فرضها في 2 أبريل، ومن المتوقع أن تكشف التوقعات الاقتصادية الجديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع عن الأثر المحتمل لسياسات إدارة ترامب، وقد قام المحللون بتخفيض توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام، وزادت المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي، مع توقعات بارتفاع معدل التضخم.