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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يستهل الأسبوع بالاستقرار عند 50.52 جنيه للشراء فى معظم البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالسبت، 22 مارس 2025 06:00 ص
استهل سعر الدولار اليوم السبت 22-3-2025، أولى أيام الأسبوع الرابع من شهر مارس، بالاستقرار عند مستوى 50.52 للشراء، 50.62 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري، في حين سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 50.49 جنيه للشراء، 50.63 جنيه للبيع.
كما استقر السعر بالبنك التجارى الدولى-cib عند 50.52 جنيه للشراء، 50.62 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 50.52 جنيه للشراء، 50.62 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصري، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
دولار
50.49 جنيه للشراء.
50.63 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك مصر
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك الإسكندرية
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.
دولارسعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
50.63 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك البركة
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك قناة السويس
50.50 جنيه للشراء.
50.60 جنيه للبيع.
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