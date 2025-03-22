شكرا لقرائتكم خبر عن نمو قيمة أرصدة التمويل العقاري إلى 34.4 مليار جنيه بنهاية يناير عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد عقود التمويل العقاري وبلغت 1544 عقدًا بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال شهر يناير عام 2025 مقابل 1049 عقدًا بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من العام الماضي بنسبة نمو 47.2% في عدد العقود، 63.8% في قيمة العقود.

أشارت هيئة الرقابة المالية، إلى أن قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بلغت 34.3 مليار جنيه بنهاية يناير 2025 مقارنة بمبلغ 21.1 مليار جنيه في يناير عام 2024.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها الشهري لشهر يناير، أن شركات التمويل العقاري وقعت عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 2500-3500 جنيه بقيمة 0.045 مليون جنيه، ووقعت شركات التمويل العقاري 1543 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال شهر يناير عام 2025 مقارنة مع 1044 عقدًا بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال يناير 2024.

وبالنسبة للتأجير التمويلى، بلغت عدد العقود 191 عقدًا خلال شهر يناير من عام 2025 بقيمة 10.3 مليار جنيه مقابل 188 عقدًا بقيمة 8.2 مليار جنيه خلال شهر يناير من العام الماضي بنسبة نمو 1.6% في عدد العقود، و26.8% في قيمة العقود.

أما بالنسبة لنشاط التخصيم، بلغت قيمة الأرصدة المدينة 32.9 مليار جنيه لعدد 685 شركة محيلة في نهاية يناير عام 2025 مقابل 17.5 مليار جنيه لعدد 583 عملاء خلال الشهر ذاته العام الماضي بنسبة نمو 88% في حجم الأرصدة، و17.5% في عدد الشركات.