شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم.. هل يواصل عيار 21 الصعود؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تطورات سعر الذهب اليوم في السوق المصرية، حيث تسجل الأسعار استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات يوم السبت الموافق 22 مارس 2025، عقب تغيرات عاصفة على مدار أسبوع قفزت بسعر الذهب بنسبة 1.2% في مصر، وسط توقعات بإمكانية صعود الذهب بحوالي 10 جنيهات وفي حالة حدوث تراجع سيكون 20 جنيهاً.

أسعار الذهب في مصر اليوم

- عيار 24: 4903 جنيهات.

- عيار 21: 4290 جنيهًا.

- عيار 18: 3677 جنيهًا.

- عيار 14: 2860 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34320 جنيهًا

لا يزال الذهب يتداول فوق مستوى 3000 دولار للأونصة الذي تجاوزه الأسبوع الماضي، مع استمرار ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في ظل تزايد حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأمريكي والتعريفات التجارية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

أيضاً تستمر الغارات من الكيان الصهيوني على قطاع غزة مما يؤكد انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين، ليزيد هذا من التوترات الجيوسياسية في الأسواق ويزيد بشكل عام الطلب على الذهب.

وقد نشهد الذهب ينخفض إلى المستوى 3000 دولار للأونصة لاستعادة بعض الزخم قبل استكمال الاتجاه الصاعد الذي يظل متاح بشكل كبير في ظل العوامل الحالية في الأسواق.