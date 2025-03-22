شكرا لقرائتكم خبر عن العامة للصوامع تتقدم بطلب للإعفاء من رسوم أرض صومعة غلال بميناء بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

قالت الشركة العامة للصوامع والتخزين، إنها تقدمت بطلب للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لإعفاء الشركة من سداد رسوم الانتفاع لأرض صومعة الغلال بميناء بورسعيد أثناء فترة تنفيذ المشروع، وفي انتظار رد الهيئة، كما سددت الشركة باقي مستحقات هيئة مينائي دمياط وبورسعيد المستحق لهما عن باقي مقابل حق انتفاع لبعض مخازن بورسعيد ودمياط داخل الدائرة الجمركية خلال فترة الحالية.

يأتي ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، في تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية للشركة العامة للصوامع والتخزين في 31 ديسمبر عام 2024، بتضمن حساب الموردين نحو 17.5 مليون جنيه باسم هيئة ميناء دمياط وبورسعيد بواقع 16.3 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، على التوالي تمثل قيمة المستحق لهما عن باقي مقابل حق انتفاع لبعض مخازن بورسعيد ودمياط داخل الدائرة الجمركية، وكذلك مطالبات من الهيئة العامة لموانئ بورسعيد بنحو 16.9 مليون جنيه قيمة إيجار محطة الصب الجاف لإنشاء صومعة الغلال.

قالت الشركة، إنه جاري دراسة استغلال أرض جراج الحضرة بما يعود بالنفع على الشركة، وسيتم اتخاذ اللازم نحو تأجير باقي المخازن بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم، وبالنسبة لمساحة 13 ألف متر بمجمع السلام، تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الحماية المدنية وجاري التفاوض مع أحد عملاء القطاع الخاص لتشغليها وتعظيم إيرادات الشركة، وبالنسبة لماكينة شفط أقماح إنتاج الهيئة العربية للتصنيع، والتي تم إرجاء بيعها بالمزاد بتاريخ 26 فبراير 2024، لعدم الوصول لسعر التقييم، وسيتم اتخاذ اللازم نحو إعادة طرحها للبيع في مزاد علني.

يأتي ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، بتضمن الأصول الثابتة للشركة العامة للصوامع والتخزين، بعض الطاقات الإنتاجية المتاحة العاطلة وغير المستغلة منها أراضي ومباني ومخازن وآلات ومعدات بعضها صالح للعمل وبعضها صدرت له قرارات تكهين، ولم يتم بيع بعضها حتى تاريخه معظمها مهلك دفتريًا بالكامل، ومنها أرض جراج الحضرة، وساحة فينكس بمساحة 13 ألف متر بمجمع السلام بقطاع الإسكندرية، وحوالي 32.2 ألف متر مربع داخل ميناء دمياط.

أشارت الشركة العامة للصوامع والتخزين، إلى أنه جار تنفيذ مشروع إنشاء صومعة معدنية سعة 100 ألف طن بميناء غرب بورسعيد، ويتم متابعة تنفيذ الأعمال على كافة المستويات، وقد تم توريد التوريدات الأجنبية بالكامل، وجاري إجراء تجارب التشغيل بالأحمال حتى يتم الاستلام النهائي للصومعة، وسيتم تطبيق شروط التعاقد مع صرف المستخلص الختامي للمشروع.

جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، بتضمن حساب مشروعات تحت التنفيذ للشركة العامة للصوامع، تأخير استلام أعمال إنشاء صومعة معدنية بسعة 100 طن قمح بميناء غرب بورسعيد، وبلغت قيمة المنصرف منها مليار جنيه، كما تبين عدم الإفصاح عن مبلغ المتضمنة نحو 198.2 مليون جنيه تمثل قيمة تكلفة الإقراض المرسلمة بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري، واستيراد معدات الصومعة من الخارج.