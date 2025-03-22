شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم.. قفزة 1.2% خلال تداولات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب اليوم في السوق المصرية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات يوم السبت الموافق 22 مارس 2025، عقب تغيرات عاصفة على مدار أسبوع قفزت بسعر الذهب بنسبة 1.2% في مصر .

أسعار الذهب في مصر اليوم

- عيار 24: 4903 جنيهات.

- عيار 21: 4290 جنيهًا.

- عيار 18: 3677 جنيهًا.

- عيار 14: 2860 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34320 جنيهًا.

وتشير التوقعات إلى احتمال حدوث مزيد من التقلبات في أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، وذلك بالتزامن مع التطورات الاقتصادية العالمية. لذلك، ينصح المحللون المتعاملين في سوق الذهب بمتابعة مستمرة للتطورات لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

ارتفع الدولار الأمريكي بسبب تزايد التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير على المدى القريب، وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي ورسوم ترامب الجمركية.



يوم الأربعاء الماضي أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند نطاق 4.25%-4.50% كما كان متوقعًا. وتوقع أعضاء البنك أن يقوم الفيدرالي بتخفيضين بواقع ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.



أيضاً صرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد اجتماع السياسة النقدية، بأن السياسات الأولية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة على الواردات يبدو أنها دفعت الاقتصاد الأمريكي نحو تباطؤ النمو وارتفاع التضخم مؤقتًا على الأقل، ليخفض الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للنمو لعام 2025 ورفع توقعاته بشأن التضخم.