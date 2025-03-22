شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 22 مارس 2025.. الجنيه الذهب بـ34320 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يسير الذهب في مصر وفق اتجاهات السوق الدولية التي تشهد حالة من التغير المستمرة لعدة عوامل تؤثر على المعدن النفيس، وننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت، في ظل التطورات في البورصة العالمية نتيجة الحرب التجارية واستقرار سعر الفائدة في الولايات المتحدة.

أسعار الذهب في مصر اليوم

-عيار 24: 4903 جنيهات.

- عيار 21: 4290 جنيهًا.

- عيار 18: 3677 جنيهًا.

- عيار 14: 2860 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34320 جنيهًا.

وفقا لأحدث البيانات تشهد أسعار الذهب عالميًا تراجعًا طفيفًا، وسط قوة الدولار الأمريكي، إلا أن المعدن الأصفر لا يزال يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، ويعزى هذا الارتفاع إلى إشارات من الفدرالي الأمريكي بشأن خفض محتمل لمعدلات الفائدة خلال عام 2025، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسية والاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.