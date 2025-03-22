شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم السبت 22 مارس 2025 ببنكي الأهلي ومصر؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 آخر تحديث معلن في تداولات البنوك المصرية الرئيسية لسعر الدولار اليوم السبت 22 مارس 2025، وخاصة بنكي الأهلى ومصر، حيث يشهد سعر الدولار تطورات ملحوظة أمام الجنيه المصري.
وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري مستوى 50.49 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع، وسعر الدولار في البنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و50.62 للبيع.وفيما يلي سعر الدولار فى باقي البنوك المصرية:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.
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