شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار نسبى فى سعر الذهب اليوم بمصر خلال تعاملات السبت 22 مارس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات يوم السبت الموافق 22 مارس 2025، حيث سجلت الأسعارالقيم التالية:

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 4,903 جنيهات للجرام.

عيار 21: 4,290 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 3,677 جنيهًا للجرام.

عيار 14: 2,860 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 34,320 جنيهًا.

هذا الاستقرار جاء نتيجة لثبات السعر العالمي للذهب، الذي لا يزال محافظًا على مستويات مرتفعة تتجاوز 3 آلاف دولار للأونصة.

ويشهد السوق استمرار الطلب القوي على الذهب كوسيلة آمنة للادخار والاستثمار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية.

وفي سياق متصل، أكد خبراء اقتصاديون أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بشكل مباشر بتقلبات سعر الدولار في السوق، بالإضافة إلى العوامل العالمية الأخرى مثل أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية.

وتشير التوقعات إلى احتمال حدوث مزيد من التقلبات في أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، وذلك بالتزامن مع التطورات الاقتصادية العالمية. لذلك، ينصح المحللون المتعاملين في سوق الذهب بمتابعة مستمرة للتطورات لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.