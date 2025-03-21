شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 21 مارس 2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ 4903 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

حركة الذهب في مصر تتأثر بالمؤشرات الاقتصادية العالمية وسط متابعة مستمرة لتحركات الفائدة والتضخم، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة، حيث ساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 4903 جنيهات.

- عيار 21: 4290 جنيهًا.

- عيار 18: 3677 جنيهًا.

- عيار 14: 2860 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34320 جنيهًا

وشهدت أسعار الذهب عالميا تراجعًا طفيفًا اليوم الجمعة 21 مارس، وسط قوة الدولار الأمريكي، إلا أن المعدن الأصفر لا يزال يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. ويعزى هذا الارتفاع إلى إشارات من الفدرالي الأمريكي بشأن خفض محتمل لمعدلات الفائدة خلال عام 2025، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسية والاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً