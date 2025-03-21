شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للفنادق تستهدف زيادة نسب إشغال فندق سفير دهب بالسياح الألمان والروس والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف شركة مصر للفنادق-إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- زيادة متوسط نسبة الإشغال بفندق "سفير دهب" إلى 74% خلال السنة المالية 2025/2026، وتحديد متوسط سعر بيع الغرفة 3446 جنيهًا، كما تستهدف احتساب أتعاب تشجيعية لشركة الإدارة-طبقًا لعقد تشغيل الفندق- وبشرط تحقيق حد أدنى لإجمالي ربح التشغيل بنسبة 10% من إجمالي الإيرادات ويزداد تدريجيًا بزيادة إجمالي ربح التشغيل.

وتعتمد شركة مصر للفنادق، على زيادة نسب الإشغال لفندق "سفير دهب" على التسويق والترويج للفندق في المعارض والمؤتمرات السياحية الدولية والعالمية وأبرزها معرض (أي تي بي برلين للسياحة)، وذلك بغرض زيادة الوافدين من الجنسية الألمانية، وكذلك زيادة معدل ونسب الإشغال بشكل سنوي للألمان من 2.5% حاليًا إلى مستهدف يتراوح من 10 إلى 12% وكذلك تعديل أسعار التعاقدات المستهدفة خلال تلك المعارض بما لا يقل عن زيادة أسعار العقود بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 15%، تماشيًا مع الزيادات الفعلية لتكاليف التشغيل وذلك لضمان تقديم خدمة فندقية متميزة.

كما تعتمد على زيادة الإشغال من السياح الروس من خلال فاعليات وورش عمل بالمدن الروسية، والتي تعقد شنويًا في شهر إبريل من كل عام، لزيادة معدل ونسب الإشغال من الوافدين من الجنسية الروسية من 2.5% إلى مستهدف يتراوح من 10 إلى 12% سنويًا، وكذلك المشاركة في معرض السياحة العربية، والذي يقام سنويًا بمدينة دبي خلال شهر مايو من كل عام، وذلك بغرض زيادة الوافدين من الجنسيات العربية الخليجية، وفتح أسواق جديدة، وذلك بالتعاون مع بعض الشركات المصرية والخليجية السياحية العاملة في تلك المنطقة الجغرافية الهامة عالميًا، كما تم فتح أسواق جديدة بالتعاون مع شركات السياحة الوكيلة عن تلك الأسواق ومنها أسواق الفلبين وأندونيسيا والصين، وهي أسواق لم يكن لها أي تواجد مسبقًا في منطقة دهب السياحية.