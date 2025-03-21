شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سبيكة ذهب 5 جرامات يسجل 24,550 جنيهًا بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرام في السوق المصري اليوم الجمعة 21 مارس 2025 مبلغ 24,550 جنيهًا بدون مصنعية، وذلك في ظل استقرار نسبي لأسعار الذهب محليًا وعالميًا.



أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 4903 جنيهات.

- عيار 21: 4290 جنيهًا.

- عيار 18: 3677 جنيهًا.

- عيار 14: 2860 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34320 جنيهًا.

ووفقًا لتجار، فإن السعر العالمي للذهب استقر فوق حاجز 3 آلاف دولار للأونصة، مما انعكس على الأسعار المحلية التي شهدت تداولات هادئة خلال اليوم. وأشار الخبراء إلى أن الطلب على الذهب لا يزال قويًا كوسيلة للاستثمار والتحوط ضد التضخم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.

من جهة أخرى، أكد تجار الذهب أن الأسعار المحلية تتأثر بشكل مباشر بتغيرات سعر الدولار في السوق الموازية، بالإضافة إلى العوامل العالمية مثل أسعار الفائدة الأمريكية والأوضاع الجيوسياسية.

ويُتوقع أن تشهد أسعار الذهب مزيدًا من التقلبات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تطور الأوضاع الاقتصادية العالمية. لذلك، يُنصح المستثمرون والمهتمون بأسواق الذهب بمتابعة التطورات عن كثب لاتخاذ القرارات المناسبة.