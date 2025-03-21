شكرا لقرائتكم خبر عن 297 مليون جنيه صافى مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

سجلت تعاملات المصريين نسبة 86.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 6.8%، والعرب على 6.7%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 604.6 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافي شراء بقيمة 297.1 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 89.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.3%، وسجل العرب 5.6%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 1.569 مليار جنيه، فيما سجل العرب صافي شراء بنحو 411.5 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 31677.58 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، للأسبوع الثالث على التوالي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 8922.57 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 12338.67 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 39563.01 نقطة، فيما هبط مؤشر تميز بنسبة 10.28% ليغلق عند مستوى 11024.36 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 3.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.297 تريليون جنيه إلى 1.301 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.3%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 406.4 مليار جنيه إلى 409.5 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%.