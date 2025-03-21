شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الجديدة للإسكان: نتفاوض لتحصيل 290 مليون جنيه من الشركة المستأجرة للميريلاند والان مع تفاصيل الخبر

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنه جاري التفاوض مع وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للتشييد والتعمير، لتحصيل مستحقات شركة مصر الجديدة لدى الشركة المستأجرة لكازينو الميريلاند، والتي تجاوزت أكثر من 289 مليون جنيه.

جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن فحص القوائم المالية الدورية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، والذي تضمن ملاحظة بأن حساب عملاء (إيجارات) في 30 سبتمبر عام 2024 بلغ نحو نحو 289.7 مليون جنيه مديونية متوقفة على شركة ماجيك دريمز، بناءً على التعاقد المبرم في 24 يونيو عام 2017، وامتنعت "ماجيك" عن سداد الإيجارات المستخقة عليها، فضلًا عن عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على شركة ماجيك دريمز بقيمة 19.7 مليون جنيه، وكذلك وجود مديونية على العميل بقيمة 3.6 مليون جنيه.

أضافت الشركة، أنه تم شراء أراضي جديدة بالمنصورة وحدائق العاصمة، بناءً على خطة استراتيجية تهدف إلى التوسع في محفظة الأراضي، تمهيدًا لاستثمارها في نشاط التطوير العقاري، الذي يحقق أقصى منفعة مالية لشركة مصر الجديدة.

يأتي ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، بتضمن حساب الدفعات المقدمة "موردين" نحو 2.529 مليار جنيه تحت حساب شراء أرض بالمنصورة، طبقًا للبروتوكول الموقع مع الشركة القابضة للغزل والنسيج، بمبلغ 2 مليار جنيه، و770 فدان بحدائق العاصمة بنحو 529 مليون جنيه، دون موافاته من جانب الشركة بدراسات الجدوى الاقتصادية لتلك الأراضي، توضح التكلفة المتوقعة لها والعائد منها ومصادر تمويلها.

بررت شركة مصر الجديدة للإسكان، سبب تحقيق الشركة خسائر عن خدمات بيع الكهرباء خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر عام 2024 بنحو 5.5 مليون جنيه، إلى تأخر العملاء في سداد فواتير الكهرباء بالإضافة غلى الفاقد المحقق من بعض التلافيات في خطوط الكهرباء الرئيسية بالمدينة نتيجة مشروعات التطوير، مضيفة أنه جاري العمل على تحصيل مديونيات العملاء، بالإضافة إلى رفع كفاءة المرافق بالمدينة لتلافي هذا الفاقد.