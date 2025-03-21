شكرا لقرائتكم خبر عن سعر نصف الجنيه الذهب في مصر يسجل 17200 جنيه خلال تعاملات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 21 مارس 2025، حيث سجل سعر نصف جنيه الذهب مبلغ 17,200 جنيه مصرى.



يأتي هذا في ظل تداولات هادئة نسبيًا في السوق المحلي، مع استمرار تأثير العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية على أسعار المعدن الأصفر.

ووفقًا لتجار وصاغة محليين، فإن الطلب على الذهب كوسيلة للادخار والاستثمار لا يزال مرتفعًا، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق.

كما أشاروا إلى أن أسعار الذهب محليًا تتأثر بشكل كبير بأسعار الذهب عالميًا، بالإضافة إلى قيمة الدولار في السوق السوداء.

يذكر أن أسعار الذهب تشهد تقلبات مستمرة خلال الفترة الأخيرة بسبب التطورات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تغيرات أسعار الفائدة الأمريكية وأسعار النفط، مما ينعكس على ثقة المستثمرين في المعدن النفيس.

ويُنصح المتعاملون في سوق الذهب بمتابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، حيث يُتوقع أن تشهد الأسعار مزيدًا من التقلبات خلال الفترة المقبلة.