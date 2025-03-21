شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. أسعار الذهب تسجل مستويات قياسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الجمعة 21-3-2025 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها قرب الانتهاء من أعمال تشطيب بعض الوحدات والواجهات الخارجية بعمارات بمنطقة 735 فدانا بمدينة سوهاج الجديدة مجاورة رقم 36، ويتكون من 54 عمارة بها 1356 وحدة، مقسمة إلى 49 عمارة بمساحة 90 م٢ للوحدة كاملة التشطيب، و5 عمارات بمساحة 75 م٢ للوحدة، أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الجمعة، حيث تجاوزت حاجز 4300 جنيه لعيار 21.

الإسكان: قرب الانتهاء من تنفيذ 1356 وحدة سكن لكل المصريين بسوهاج الجديدة

شدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة دفع العمل في تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ومشروعات الطرق والزراعة والتطوير بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك بهدف سرعة تسليم الوحدات لحاجزيها وطرح الوحدات الجديدة للحجز، وكذا توفير سبل الراحة لسكان المدينة.

وفي الإطار نفسه، تفقد المهندس شريف عبدالبديع، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، أعمال تنفيذ 1356 وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بالمبادرة الرئاسية" سكن لكل المصرين" بالمدينة، لدفع العمل وتذليل أي عقبات.

وأوضح رئيس الجهاز، أن المشروع يقع بمنطقة 735 فدانا مجاورة رقم 36، ويتكون من 54 عمارة بها 1356 وحدة، مقسمة إلى 49 عمارة بمساحة 90 م٢ للوحدة كاملة التشطيب، و5 عمارات بمساحة 75 م٢ للوحدة، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من أعمال تشطيب بعض الوحدات والواجهات الخارجية بعددٍ من العمارات.

بعد الارتفاع الأخير.. سعر الذهب اليوم فى مصر وعيار 21 بـ 4305 جنيهات

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الجمعة، حيث تجاوزت حاجز 4300 جنيه لعيار 21 خلال التداولات الصباحية، مسجلة مستويات قياسية جديدة ، وهذا الصعود جاء بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، مما يعكس اتجاهًا صعوديًا قويًا للمعدن النفيس.

وسجل عيار 24 حوالي 4920 جنيهًا، وعيار 21 سجل 4305 جنيهات، وعيار 18 سجل 3690 جنيهًا، وعيار 14 سجل 2870 جنيهًا، والجنيه الذهب 34440 جنيهًا.

عالميًا، ارتفع سعر الذهب الفوري ليصل إلى حوالي 3045 دولارًا للأونصة، مسجلًا زيادة بنسبة 0.15%، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057.21 دولارًا خلال الجلسة السابقة.

سفير فرنسا: ملتزمون بدعم الاستثمارات لتحقيق التنمية للاقتصادين المصرى والفرنسى

استقبل المهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير إيريك شيفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة لبحث آفاق التعاون المشترك وفرص تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأكد «الخطيب» التزام الحكومة المصرية بتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الفرنسيين، مشددًا على الجهود المبذولة لتطوير مناخ الأعمال وتحسين الإجراءات التنظيمية لدعم الشركات الأجنبية العاملة في مصر.

وأشار الوزير، إلى الفرص الواعدة المتاحة بالسوق المصري، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات التكنولوجية، والبنية التحتية، داعيًا الشركات الفرنسية إلى الاستفادة من هذه الفرص وتوسيع استثماراتها في مصر.

وأشاد «الخطيب»، بالدور الذي تلعبه الشركات الفرنسية في دعم الاقتصاد المصري، موضحًا أن الاستثمارات الفرنسية تساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.