شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 21-3-2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالجمعة، 21 مارس 2025 06:00 م
ينشر الخليج 365 لقرائه سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 21-3-2025، بسبب العطلة الأسبوعية، وسجل بالبنك المركزي المصري 50.49 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار اليوم الجمعة، بالبنك الأهلى المصرى عند 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، فى بنك مصر سجل سعر الدولار 50.52 جنيه للشراء و50.62 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل الدولار 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.و سجل سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك المصرية كالتالى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.
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