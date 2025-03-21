شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 21-3-2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 لقرائه سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 21-3-2025، بسبب العطلة الأسبوعية، وسجل بالبنك المركزي المصري 50.49 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الجمعة، بالبنك الأهلى المصرى عند 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، فى بنك مصر سجل سعر الدولار 50.52 جنيه للشراء و50.62 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل الدولار 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك المصرية كالتالى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.