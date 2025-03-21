شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عشري رئيس غرفة القاهرة التجارية: طرح كعك العيد بتخفيضات تصل إلى 20% والان مع تفاصيل الخبر

قال أيمن عشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك استعدادات كبيرة لاستقبال عيد الفطر المبارك بزيادة المعروض من كافة السلع خاصة الأساسية وحلوى وكعك عيد الفطر المبارك.

أضاف "عشري"، في بيان رسمي اليوم الجمعة، أنه يتابع مدى توافر السلع بالسوق بشكل يومي، رغم إنه يتواجد حاليا في مكة المكرمة بالسعودية لأداء مناسك عمرة شهر رمضان من خلال الشعب التجارية في الأنشطة المختلفة، والتي ترفع تقريرا يوميا عن حالة سوق كل شعبة في قطاعها، وهناك متابعة يومية للأسواق من كل شعبة في قطاعها.

ذكر "عشري"، أن الشعب التجارية في مختلف الأنشطة بالغرفة استعدت لاستقبال عيد الفطر المبارك وأن حلوى وكعك العيد متوفرة بتخفيضات تتراوح ما بين 10 إلى 20% لدعم المواطنين طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع المختلفة والسلع الموسمية.

أشار "عشري"، إلى التنسيق الكبير بين الوزارات المعنية ومحافظة القاهرة والجهات المختلفة والغرفة التجارية للقاهرة لزيادة معروض السلع لضمان إستقرار السوق.

ووجه أيمن عشري، شكره لكافة الوزارات ومحافظة القاهرة والجهات المعنية والشعب التجارية على سعيها لتوفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين سواء من خلال معارض أهلا رمضان أو المحال التجارية للمساهمة في ضبط السوق والاستعداد الجيد لاستقبال عيد الفطر المبارك.