شكرا لقرائتكم خبر عن شركة شرق الدلتا للكهرباء تعيد تشغيل وحدات بمحطة عتاقة لإنتاج 300 ميجا والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، بقيادات شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وقدم المهندس محمد عبدالباقى أبو سنة رئيس الشركة، عرضا توضيحا حول تغيير نمط التشغيل فى محطات توليد الكهرباء وتأثير ذلك على خفض معدلات استهلاك الوقود وخفض الفقد الفنى وتقليل معدلات خروج الوحدات.

وشمل العرض خطة إعادة تشغيل بعض الوحدات لإنتاج 300 ميجاوات بدون وقود فى محطة توليد كهرباء عتاقة البخارية، وكذلك تراجع الوقود المستخدم لإنتاج الكيلوات ساعة فى إطار خطة العمل لتغيير نمط التشغيل وتحقيق الكفاءة فى الأداء وتحسين جودة التغذية وضمان استمرارية التيار الكهربائي وزيادة الطاقات المولدة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحرص على التشغيل الاقتصادي لمحطات توليد الكهرباء

استعرض الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع الذى انعقد أمس الخميس، خلال الزيارة التفقدية وافتتاح عدد من المشروعات فى نطاق محافظة الإسماعيلية، تقارير الأداء ومؤشرات الواقع الفعلي لسير العمل وتنفيذ خطط الصيانة والتشغيل ومعدلات استهلاك الوقود ومقارنته بالطاقة المولدة ومراجعة معايير السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي، وغيرها من الإجراءات فى ضوء معايير جودة التشغيل وتحسين المعدلات الانتاجية لمحطات توليد الكهرباء، فى نطاق عمل الشركة بمحافظات دمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى خطة الصيانة والجداول الزمنية للتنفيذ والتنسيق والربط مع مركز التحكم ومدى الاستجابة وسرعة تلبية احتياجات الشبكة القومية الموحدة للكهرباء، لاسيما فى أوقات الذروة.

ناقش "عصمت"، خطة مواجهة الأعطال ومعدلاتها ومستوياتها المختلفة وسرعة استجابة فرق العمل فى إطار الخطة العامة لتحقيق جودة التشغيل.

قال "عصمت"، إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بصدد طرح مبادرة متكاملة لتحسين كفاءة الطاقة وإن المبادرة ستكون بمشاركة جميع الجهات المعنية، مضيفا أن هناك تنسيق مع محافظة الإسماعيلية للتوسع فى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، مؤكدا الرؤية الواضحة التى تشمل خطة عمل لرفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات أداء وتشغيل محطات التوليد، وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد الفنى.

ذكر أن الزيارات الميدانية إلى محطات توليد الكهرباء كشفت عن ضرورة الاهتمام بالصيانة وإعادة النظر فى الآليات المتبعة فى البرامج والتوقيتات والجداول الزمنية، موجها بصياغة برامج متخصصة لتدريب العاملين بكل قطاع وأهمية التنسيق بين جميع القطاعات القائمة على تشغيل المحطات

أضاف "عصمت"، أن الشركة تعمل فى نطاق عمل واسع وبه مشروعات استراتيجية عديدة فى مختلف مجالات التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية وغيرها، وهو مايضع على عاتق العاملين فى القطاعات المختلفة مسئولية كبيرة للمساهمة فى تحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة، موضحا أهمية استقرار واستدامة التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء في كافة المجالات لمواكبة التطور الذى تشهده المنطقة.