شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سبيكة الذهب وزن واحد جرام بعد التقلبات فى الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سعر سبيكة الذهب وزن جرام واحد يسجل 4910 جنيهات بدون مصنعية في تعاملات اليوم الجمعة 21 مارس 2025، يُعد هذا السعر من بين الأرقام المهمة في سوق الذهب المصري، خاصة مع استمرار التقلبات في أسعار الذهب العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم



عيار 24: 4903 جنيهات.

- عيار 21: 4290 جنيهًا.

- عيار 18: 3677 جنيهًا.

- عيار 14: 2860 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34320 جنيهًا

وبلغ سعر مصنعية السبيكة وزن جرام 175 جنيهًا للجرام، مما يؤثر على السعر النهائي للعملة الذهبية. هذا السعر يُعتبر من بين العوامل المهمة التي تؤثر على الطلب على الذهب في السوق المصري.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب تظل عرضة للتغيرات السريعة بناءً على العوامل الاقتصادية والسياسية العالمية، مما يجعلها واحدة من أكثر الأدوات المالية حساسية للتقلبات.