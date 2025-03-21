شكرا لقرائتكم خبر عن رجل الأعمال خالد عبد الله أكبر مساهم بشركة مصر للفنادق بحصة 21.4% والان مع تفاصيل الخبر

رفع رجل الأعمال خالد عبد الله، مساهمته بشركة مصر للفنادق-إحدى شركات قطاع الأعمال- لتصل إلى 84.85 مليون سهم ما يعادل 21.426% ليصبح أكبر مساهم قطاع خاص بالشركة المالكة لفندقي النيل ريتز كارلتون التحرير، وسفير بدهب، وفق ما كشفته عنه شركة مصر للفنادق، عن هيكل رأس مال الشركة حتى الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024.

ووفق إفصاح شركة مصر للفنادق، للبورصة المصرية، يملك رجل الأعمال نبيه ذكي ميخائيل 39.6 مليون سهم ما يعادل 10% من شركة مصر للفنادق، وصندوق الزمالة للعاملين بشركة النصر للأسمدة بالسويس 18.9 ألف سهم ما يعادل 0.005%، وجمعية سنودس النيل الإنجيلي وتملك 91080 سهم ما يعادل 0.023%، وجمعية الهداية برمل الإسكندرية وتملك 19.8 ألف سهم ما يعادل 0.005%، ليصبح إجمالي مساهمات المال الخاص 182.3 مليون سهم ما يعادل 46.028%.

أما مساهمات المال العام بشركة مصر للفنادق بلغت 213.4 مليون سهم ما يعادل 53.9%، موزعة بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق 200.8 مليون سهم تعادل 50.7%، ووزارة المالية وتملك 9.7 مليون سهم تعادل 2.44%، وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي ويملك 2.9 مليون سهم يعادل 0.743%، وبنك الاستثمار القومي ويملك 30 سهمًا فقط.

وتملك شركة مصر للفنادق، فندقي "النيل ريتز كارلتون"، وتم افتتاحه في 12 أكتوبر عام 2015 بميدان التحرير، وفندق "سفير دهب ريزورت" بمحافظة جنوب سيناء، بجانب ذلك لديها حصصًا متنوعة في شركات أبو ظبي للاستثمارات السياحية، ومصر أسوان للسياحة، ورواد الواحات للتنمية السياحية، ومصر سيناء للسياحة.