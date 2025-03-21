شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 21 مارس 2025.. وفقا لآخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

هدوء نسبي في أسعار الذهب بمصر وفقا لآخر التحديثات مع استمرار الأسواق في متابعة الأوضاع الاقتصادية العالمية، وننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة، حيث ساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في السوق الذهب العالمي:

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 4903 جنيهات.

- عيار 21: 4290 جنيهًا.

- عيار 18: 3677 جنيهًا.

- عيار 14: 2860 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34320 جنيهًا

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً