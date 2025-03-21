شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 21-3-2025.. 50.52 جنيه بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالجمعة، 21 مارس 2025 04:00 م
استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 21-3-2025- وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية، نتيجة العطلة الأسبوعية، وسجل الدولار بالبنك المركزي المصري 50.49 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع.
وثبت سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنك الأهلى المصرى عند 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، فى بنك مصر عند 50.52 جنيه للشراء و50.62 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل الدولار 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك المصرية كالتالى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.
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