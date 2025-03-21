شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 21-3-2025.. 50.52 جنيه بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 21-3-2025- وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية، نتيجة العطلة الأسبوعية، وسجل الدولار بالبنك المركزي المصري 50.49 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنك الأهلى المصرى عند 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، فى بنك مصر عند 50.52 جنيه للشراء و50.62 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل الدولار 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك المصرية كالتالى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.