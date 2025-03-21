شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 قطاعات بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "مواد البناء" والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 5.7%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.7%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.2%، وصعد قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.7%.

وقفزت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والسياحة والترفيه، والعقارات بنسبة 1.6%، 1.4%، 1.3%، على الترتيب، وزاد قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والبنوك بنسبة 0.4%، فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 2.3%، 2.2%، على التوالي، وهبط قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.3%، ونزل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.2%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.9%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 31677.58 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، للأسبوع الثالث على التوالي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 8922.57 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 12338.67 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 39563.01 نقطة، فيما هبط مؤشر تميز بنسبة 10.28% ليغلق عند مستوى 11024.36 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 3.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.297 تريليون جنيه إلى 1.301 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.3%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 406.4 مليار جنيه إلى 409.5 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%.