شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 قطاعات بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "مواد البناء" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالجمعة، 21 مارس 2025 04:00 م
تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 5.7%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.7%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.2%، وصعد قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.7%.
وقفزت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والسياحة والترفيه، والعقارات بنسبة 1.6%، 1.4%، 1.3%، على الترتيب، وزاد قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والبنوك بنسبة 0.4%، فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 2.3%، 2.2%، على التوالي، وهبط قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.3%، ونزل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.2%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.9%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 31677.58 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، للأسبوع الثالث على التوالي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 8922.57 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 12338.67 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 39563.01 نقطة، فيما هبط مؤشر تميز بنسبة 10.28% ليغلق عند مستوى 11024.36 نقطة.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 3.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.297 تريليون جنيه إلى 1.301 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.3%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 406.4 مليار جنيه إلى 409.5 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%.
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