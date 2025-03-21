الاقتصاد

فقد قروشا خلال أسبوع.. سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 21-3-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الجمعة، 21 مارس 2025 04:00 م

بعدما فقد قروشًا أمام الجنيه، ثبت سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم الجمعة 21-3-2025، مسجلًا فى البنك المركزى المصرى عند 13.74 جنيه للشراء، 13.78 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي المصرى سجل الدرهم الإماراتى 13.74 جنيه للشراء، 13.78 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:
 

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الدرهم الإماراتى

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

13.74 جنيه للشراء.

13.78 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

13.74 جنيه للشراء.

13.78 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

13.74 جنيه للشراء.

13.78 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

13.73 جنيه للشراء.

13.78 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

13.78 جنيه للشراء.

13.81 جنيه للبيع.

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الدرهم الإماراتى

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

13.75 جنيه للشراء.

13.78 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

13.72 جنيه للشراء.

13.77 جنيه للبيع.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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