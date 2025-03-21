شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 12 مصنعا وإنجازات "ابدأ" منذ تكليف الرئيس السيسى لشباب البرنامج الرئاسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - تستهدف " ابدأ " اضافة إستثمارات جديدة بقيمة 200 مليار جنيه لقطاع الصناعة

- دعم 789 مصنع قائم من أصل 1692 و497 مستثمر جديد

- تنفيذ 64 مشروع صناعي مع 33 شركة مصرية خاصة و23 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة

كثيرا منا يتابع ما تم إنجازه من قبل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ" نظرا لما قامت به من طفرة في النهوض بالصناعة المصرية علي كافة الأصعدة ، وإليكم كل ما يخص " المبادرة الوطنية " ابدأ " منذ بدايتها وأبرز المصانع والشراكات التي تمت بالتعاون مع " ابدأ " وهم كالآتي :

بداية الفكرة

قام شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بعرض مقترح مبادرة" ابدأ " على السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في 28 أكتوبر 2021 ، وطالب الشباب بتوسيع مظلة العمل لتقليل الفجوة الإستيرادية وتوطين أكبر قدر ممكن من الصناعات داخل مصر بالشراكة مع خبراء الصناعة والمستوردين ، وبناءا على تكليفات السيد الرئيس تأتي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" لدفع قطاع الصناعة في مصر إلى أفاق جديدة .



تنفيذ الفكرة

عقب توجيهات الرئيس الصادرة في 28 أكتوبر 2021 بدأ شباب البرنامج الرئاسي توسيع نطاق العمل، وبعد دراسة سلاسل القيمة للسلع المختلفة، تم عقد لقاءات وجلسات عمل موسعة مع كافة الأطراف والجهات المعنية بالصناعة، والتي شملت رجال الأعمال والمصنعين من أصحاب المشروعات الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في القطاعات الصناعية المختلفة، لدراسة احتياجاتهم ومشكلاتهم ورؤيتهم لتطوير أعمالهم وتوسيعها وفرص التصنيع المختلفة وجذب استثمارات جديدة ومواكبة التطورات الحديثة في القطاع الصناعي حيث أوضح رجال الأعمال والمستوردين وجود فرص ضخمة للصناعة والتصدير في مصر

كما تم التنسيق مع كافة الجهات الحكومية وجهات الدولة المعنية بالصناعة لوضع خطة تنفيذية للمبادرة تضمن التكامل مع كافة مبادرات الصناعة المختلفة سواء المتعلقة بالتمويل أو المتعلقة بمرافق التصنيع (مثل مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص) وغيرها .

وتم الإعلان عن مبادرة ابدأ الرئاسية للمرة الأولى رسميا خلال إفطار الأسرة المصرية في أبريل 2022 ، حيث أعلن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات ، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين



لماذا اطلق عليها " ابدأ "؟

البداية دائما ما تكون أول الطريق نحو تحقيق النجاح والشعار هو" حلمك قريب ابدأ دلوقتى " .

الربط مبادرة " ابدأ " ومبادرة "حياة كريمة"

توفر حياة كريمة البنية التنفيذية لمبادرة " ابدأ " مصدرا مستداما لتمويل حياة كريمة ومشروعاتها .

تعد شركة " ابدأ " والتي تقوم بالعمل على أهداف المبادرة ومحاورها لتنمية المشروعات ش.م.م هي الذراع التنفيذي للمبادة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، وتساهم فيها مؤسسة " حياة كريمة " بحصة حاكمة (مما يعني أن شركة ابدأ شركة خاصة) بما يضمن توفير مصدر مستدام لتمويل " حياه كريمة" ومشروعاتها المستقبلية وتحقيق التمكين الإقتصادي للمواطنين في قرى " حياة كريمة " ، كما تساهم في شركة ابدأ شركة متخصصة في الإدارة والإستثمار وهي شركة " أي إن أي " .



الأهداف الأساسية للمبادرة

توفير فرص عمل

توطين الصناعات الحديثة

تقليل الفجوة الاستيرادية

حيث يتم العمل على تحقيق الأهداف الأساسية لمبادرة ابدأ من خلال العمل على جذب استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بنحو 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة، وستنعكس الاستثمارات الجديدة في زيادة الصادرات وتقليل الواردات وتقليل الفجوة الاستيرادية .

وقد نجحت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية في تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قبل تحالف من المستثمرين المحليين (مثل مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية التي سيقوم بتصنيعها واستهلاك وتصدير إنتاجها شركة مكونة من تحالف من مصنعي الأجهزة الكهربائية المنزلية المحليين بالشراكة مع المستثمرين الأجانب) .كما نجحت مبادرة " ابدأ " في تحويل عدد من المستوردين إلى مصنعين، في ضوء خبرتهم ومعرفتهم بالسوق وقدراتهم التسويقية الكبيرة



محاور العمل بالمبادرة

تنقسم محاور عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ) إلى ثلاثة محاور وهي :

محور المشروعات الكبرى

محور دعم الصناعات

محور البحث والتطوير والتدريب

محور المشروعات الكبرى

- يقوم المحور الأول للمبادرة وهو محور المشروعات الكبرى على عقد شراكات مع كبار المصنعين والمستوردين وخبراء الصناعة سواء كانت مشروعات قائمة ترغب في تطوير أنشطتها أو مشروعات جديدة .

وفي إطار محور " المشروعات الكبرى " يجرى زيادة الإستثمارات الصناعية وتطوير شامل لمقومات العمل الصناعي من خامات وصناعات مغذية ومنتجات نهائية ومعامل الفحص والإختبارات والتكامل مع سلاسل القيمة بالشراكة مع القطاع الخاص .

وتحت مظلة محور المشروعات الكبرى يجرى حتى الآن تنفيذ 64 مشروع صناعي مع 33 شركة مصرية خاصة و23 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة .

وتتضمن القطاعات التي نجح محور المشروعات الكبرى في عقد شراكات بها كل من قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية والذي استطاع جذب مستثمرين من اليابان والصين وتايوان وإيطاليا وتركيا لتوطين صناعات مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية .

كما نجح محور" المشروعات الكبرى" في جذب استثمارات في قطاعات الأسمدة والمنتجات الكيماوية ، والمطاط واللدائن، وقطع غيار السيارات، ووسائل النقل، والصناعات المعدنية، والورق ومنتجاته، وأجهزة الاتصالات والمحركات والمولدات الكهربائية، والمنتجات الجلدية والمعدات الثقيلة، وغيرها وسيؤدي الاستثمار في هذه القطاعات إلى تقليل الفجوة الاستيرادية بشكل كبير .

وتستوفي كافة المشروعات الكبرى في إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية معايير توطين أحدث التكنولوجيات في الصناعة، ونسب مكون محلي مرتفعة يتم زيادتها بشكل تدريجي ، كما تستهدف بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارج بناءا على المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير .

ويتم تحديد نسب مشاركة ابدأ في المشروعات الكبرى على أساس عدد المساهمين في كل مشروع، والتكلفة الاستثمارية للمشروع نسب التمويل الذاتي لكل شريك ، وتصنيف السلع التي سينتجها المشروع سواء كانت سلع وسيطة سيتم استهلاك جزء كبير من إنتاجها المساهمين في المشروع أو سلع نهائية، بحيث تحقق نسب المساهمة لكل شريك ربحية مناسبة ، وفي جميع الأحوال يتم إدارة مشروعات ابدأ بواسطة خبراء الصناعة والمستوردين والشركاء الأجانب .



إنجازات " ابدأ " منذ البداية والمستهدف خلال المستقبل القريب:

تم افتتاح عدة مشروعات ل " ابدأ" ، وفيما يلي نستعرض أبرز المشروعات التي تم افتتاحها بالفعل :

1- مصنع لإنتاج مادة "الصودا آش"

تم إنشاء مصنع لإنتاج "الصودا آش" بالتعاون مع وزارة البترول ممثلة في الشركة القابضة للبتروكيماويات ووزارة قطاع الأعمال وعدد من الشركات، منها الهيئة العربية للتصنيع، وشركة "بولي سيرف" للأسمدة والكيماويات تحت مظلة مبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والذي سيتم تشييده ضمن مجمع البتروكيماويات بمدينة "العلمين" الجديدة على مساحة تبلغ 185 فدان، بطاقة انتاجية مبدئية تصل إلى 600 ألف طن سنويًا، حيث يهدف المشروع إلى توسعة الصناعات العديدة المرتبطة بـ "الصودا آش"، ووقف استيرادها من الخارج مما يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية بنحو 500 مليون دولار سنويا .

2- تأسيس شركة " العلمين لمنتجات السيليكون "

تم عقد إتفاق مساهمين بين شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، ووزارة البترول والثروة المعدنية مُمثلة في الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة المصرية للثروات التعدينية لتأسيس شركة "العلمين لمنتجات السيليكون" بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام مُمثلة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة المصرية للسبائك الحديدية، وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري ممثلا في شركة "إنارة كابيتال ليمتد"، وشركة "وسط الصحراء" للتعدين

- تهدف هذه الشراكة إلى إقامة مشروع مجمع إنتاج السيليكون ومشتقاته بأرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بمدينة "العلمين الجديدة"، حيث تصل التكلفة الاستثمارية التقديرية للمجمع بكافة مراحله حوالي 700 مليون دولار .

3- مصنع "سماد فوسفات الكالسيوم"

تم تدشين مصنع لإنتاج سماد فوسفات الكالسيوم بمحافظة الدقهلية ، والذي سيتم افتتاحه خلال العام الحالي 2023، بطاقة إنتاجية تُقدر ب 50 ألف طن سنويًا، وتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 20 مليون دولار ويستهدف توفير 200 فرصة عمل .

4- صمام أمان الغاز

حيث وقعت شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات الثلاثاء 13 ديسمبر 2022،عقد اتفاق مساهمين مع شركة "Coperci" الإسبانية، لإنشاء أول مصنع لتصنيع "صمام أمان الغاز" في مصر، بطاقة انتاجية تُقدر ب 15 مليون صمام، وتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 7.6 مليون دولار، والذي من المقرر افتتاحه خلال شهر إبريل من العام القادم 2023، و تم ذلك بالتعاون مع كلًا من شركة "فريش إليكتريك" ، و مجموعة شركات "العربي" .

5- مصانع الوايلر "مصنع توسعات الطلمبات والمحركات الكهربائية"

شاركت "ابدأ" في مشروع توسعات الطلمبات والمحركات الكهربائية، والذي يهدف إلى التوسع في إنتاج كلًا من، طلمبات رفع المياه العملاقة، ومحركات الطلمبات، ومحابس خطوط المياه والصرف، بطاقة إنتاجية تُقدر بـ 5000طلمبه سنويًا، و2000 محرك سنويًا، 2000 محبس طلمبة سنويا



6- مصنع "حوا لمحركات وسائل النقل الخفيف

يهدف إلى توطين صناعة محركات وسائل النقل الخفيف من خلال إنتاج وتصنيع المحركات الخاصة بالدراجات النارية والتروسيكلات (2-3 عجلات) بقدرات تتراوح من 200 إلى 250 سى سى ب 5 موديلات مختلفة، وذلك بتكلفة استثمارية تصل إلى 10 مليون دولار، وطاقة إنتاجية تُقدر ب 400 ألف محرك سنويًا

7- مصنع فانتازيا لتصنيع وإنتاج مكونات الإسفنج كالمراتب والفرش الفندقي

نجحت المبادرة الوطنية ابدأ في جذب استثمارات أجنبية مباشرة ودعم الاستثمارات المحلية وتنميتها ومن بينها مصنع "فانتازيا" هو مصنع متخصص لتصنيع وإنتاج مكونات الإسفنج كالمراتب والفرش الفندقي

ويقع المصنع بالمنطقة الصناعية في جمصة بمحافظة الدقهلية على مساحة 15 ألف متر، وبدعم مبادرة ابدأ، بالتعاون مع الجهات المعنية تم تسهيل العديد من الإجراءات لتخصيص قطعة أرض جديدة للبدء في التوسعات المستقبلية لتصنيع المادة الخام مما يساهم في زيادة خطوط الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل

ونجح أعضاء المبادرة الوطنية ابدأ بالتنسيق والتفاوض مع شركات أجنبية ومصرية وخلق أرضية مشتركة بين الصناع المصريين، بهدف إنشاء كيانات صناعية تشارك بها 24 شركة أجنبية تمثل 14 دولة أجنبية و33 شركة مصرية

8- " أﻧﺠﻞ ﻳﻴﺴﺖ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ "

قامت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " بدعم ﻣﺼﻨﻊ " أﻧﺠﻞ ﻳﻴﺴﺖ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ " بمنطقة الصناعات المتوسطة في بني سويف الجديدة

ﻳﻌتبر المصنع ﻫﻮ الأكبر في الشرق اﻷوﺳﻂ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، وﺟﺮى اﺧﺘﻴﺎر مصر ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ الاستراتيجي واﻟﺤﻮاﻓﺰاﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، وتعتمد منتجات الشركة الرئيسة على تطوير صناعة الخمائر ومشتقاتها ومستخلصاتها

9- مصنع فيوتك :

يهدف إلى تصنيع وإنتاج المستلزمات والمنتجات الكهربائية المرتبطة بصناعة الليد (لمبات ليد وكشافات)، وذلك لتعميق التصنيع المحلى باستخدام تقنيات التصميم الحديثة والأبحاث المتطورة المرتبطة بهذا المجال الهام، من خلال، طرح معدات إضاءة ذكية عالية الكفاءة وطويلة العمر تتوافر بها معايير الإضاءة الخضراء، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون كشاف، و5 ملايين لمبة طولية سنويًا، وبتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 500 مليون جنيه مصري

10- مصنع "ابدأ لتصنيع قطاعات الـ"UPVC"

يهدف إلى تصنيع قطاعات ال UPVC لاستخدامها فى صناعة الأبواب والشبابيك بدلًا من الألوميتال، بتكلفة استثمارية حوالى 70 مليون جنيه، لتصل طاقته الإنتاجية فى المرحلة الأولى إلى 532 طن، ومن المستهدف الوصول إلى 5،000 طن، مما يقلل فى الفاتورة الاستيرادية بأكثر من 13 مليون دولار.

11- مصنع تكس نور للصباغة والطباعة والتجهيزات

وهو مصنع متخصص فى صناعة تجهيز وطباعة وصباغة الأقمشة، يتضمن حوالى 19 خط إنتاج، لتصنيع وإنتاج 7 أنواع مختلفة من الأقمشة المصبوغة والمطبوعة، بطاقة إنتاجية تُقدر بحوالى 34 طن قماش يوميًا، ومن المتوقع أن يصل للطاقة الإنتاجية القصوى له خلال الربع الأول من عام 2024

12- مصنع "سويتانا"

وهو مصنع متخصص فى إنتاج الشيكولاته، بالعاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 20 مليون جنيه كمرحلة أولى، و50 مليون جنيه كمرحلة ثانية، لتصل طاقته الإنتاجية إلى 200 ألف كرتونة شهريًا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال الربع الأول من عام 2024

أصحاب المصانع يساهمون فى دعم أهالى قرى "حياة كريمة":

تقديرًا وامتنانًا من أصحاب المشروعات والمصانع التى تدعمها مبادرة "ابدأ" لجهود الدولة المصرية لدعم وتطوير الصناعة تحت مظلة مبادرة "ابدأ"، تبرع أصحاب المصانع المختلفة لأهالى قرى "حياة كريمة" بمحافظات مصر المختلفة حيث تبرع مصنع "حوا لمحركات وسائل النقل الخفيف" ب 5٪؜ من أرباح شركة "حوا" لمدة عام كامل، وخصص مصنع "تكس نور" 5000 طقم ملابس بما يعادل مليون جنيه مصرى لأطفال قرى مؤسسة حياة كريمة، بينما خصص مصنع "فيوتك" أجر يوم العمال لصالح المؤسسة، بالإضافة إلى حوالى 1000 كشاف ذكى لقرى محافظة المنوفية التابعه لحياة كريمة. كما تبرع مصنع "ابدأ لتصنيع قطاعات ال "UPVC "بمواسير صرف قطر 8 بوصة 2000 متر طولى لصالح قرى حياة كريمة، وكذلك تبرع مصنع "سويتانا" ب 5000 علبة شيكولاتة لأهالى الشهداء، وأطفال قرى "حياة كريمة" بالمحافظات المختلفة .

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول .