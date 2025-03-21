شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 21-3-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 21-3-2025 استقرار على مدار اليوم وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية أمس الخميس نتيجة العطلة الأسبوعية، حيث سجل بالبنك المركزي المصري 50.49 جنيه للشراء و 50.63 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنك الأهلى المصرى عند 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، فى بنك مصر عند 50.52 جنيه للشراء و50.62 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.52 جنيه 50.62 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك المصرية كالاتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.