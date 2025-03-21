شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 21 مارس 2025 فى سلطنة عمان عيار 24 بـ37.450 ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حسام الشقويريالجمعة، 21 مارس 2025 02:00 م
شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم تداولات نشطة وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية للذهب .
سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان
عيار 24 سجل 37.450 ريال
عيار 22 سجل 34.325 ريال
عيار 21 سجل 32.775 ريال
عيار 18 سجل 28.100 ريال
عيار 14 سجل 21.850 ريال
عيار 12 سجل 18.725 ريال
الاونصة1165.100 ريال
الجنيه الذهب262.200 ريال
الأونصة بالدولار3031.25 دولار
ومازال الذهب يكتسب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.
ويسعى ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.
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