شكرا لقرائتكم خبر عن 72.40 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بدعم من إعلان تحالف (أوبك+) عن خطة جديدة لخفض الإنتاج.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو 0.6 % إلى 72.40 دولارا للبرميل فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا أو 0.6 % إلى 68.52 دولارا للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وعلى أساس أسبوعي، يتجه الخامان لتسجيل مكاسب بنحو 2 %، في أكبر زيادة أسبوعية منذ الأسبوع الأول من عام 2025.

وتلقت أسعار النفط دعما من خطة (أوبك+) التي أعلنت يوم أمس ، والتي تتضمن خفضا إضافيا لإنتاج سبعة من أعضائها لتعويض الإنتاج الذي تجاوز المستويات المتفق عليها، وتحدد الخطة تخفيضات شهرية تتراوح بين 189 ألف برميل يوميا و435 ألف برميل يوميا، على أن تستمر حتى يونيو 2026.



